Комик рассекретил, что подарил сыну на Николая

Конечно, такому презенту 5-летний Милан очень обрадовался. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Актер Константин Трембовецкий вспомнил о негласном договоре между родителями и детьми.

Что нашел под подушкой сын участника Improv Live Show, показывающий "Новий канал", Трембовецкого?

"Что касается подарков, это очень приятный праздник. Потому у родителей с детьми как есть негласный договор, подарок не должен быть масштабным, а хватит и безделушки. В моем случае это набор из 10 машинок Hot Wheels. Ибо 250 машинок из коллекции для мальчика - это ну очень мало", - смеется актер.

Конечно, такому презенту 5-летний Милан очень обрадовался.

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"Для нас День святого Николая - это прежде всего главный день приготовления к Новому году. Мы украшаем квартиру и пишем письмо Деду Морозу, с которого я и узнаю, что еще нужно купить сыну", - рассказывает юморист.

Близкие заказали звездам милые безделушки, они, в свою очередь, тоже "написали письмо" святому. "Новый канал" узнал у Сергея Притулы, Александра Педана и Леси Никитюк, какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.