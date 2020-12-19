Комик рассекретил, что подарил сыну на Николая

Актер Константин Трембовецкий вспомнил о негласном договоре между родителями и детьми.
Что нашел под подушкой сын участника Improv Live Show, показывающий "Новий канал", Трембовецкого?
"Что касается подарков, это очень приятный праздник. Потому у родителей с детьми как есть негласный договор, подарок не должен быть масштабным, а хватит и безделушки. В моем случае это набор из 10 машинок Hot Wheels. Ибо 250 машинок из коллекции для мальчика - это ну очень мало", - смеется актер.
Конечно, такому презенту 5-летний Милан очень обрадовался.
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"Для нас День святого Николая - это прежде всего главный день приготовления к Новому году. Мы украшаем квартиру и пишем письмо Деду Морозу, с которого я и узнаю, что еще нужно купить сыну", - рассказывает юморист.
Близкие заказали звездам милые безделушки, они, в свою очередь, тоже "написали письмо" святому. "Новый канал" узнал у Сергея Притулы, Александра Педана и Леси Никитюк, какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.
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