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вторник, 30 июля 2019 12:34

"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу

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&quot;Коля, это был знак&quot; - нардеп попал в больницу
Николай Тищенко сломал руку после выборов. Фото: @nikolaytyshchenko

Украинский ресторатор и новоиспеченный нардеп Николай Тищенко сломал руку и перенес операцию.

О пережитых неприятностях шоумен рассказал поклонникам в Instagram.

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По словам Тищенка, операция прошла успешно и он уже готов возвращаться к делам в качестве депутата партии "Слуги народа".

"Спасибо за поддержку. Победа далась нелегко. Сделал операцию и сразу еду с командой "Слуги народа" на мастер-класс. Пора в бой", - прокомментировал народный депутат.
Подписчики Тищенка начали активно комментировать видеопубликацию.

"Лечитесь", "Не подведи, хочется, чтобы все было как можно лучше", "Коля, это был знак", "Надолго вас хватит?", "Победа ценой сломанной руки? Где связь?", - пишут они.

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Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Недавно Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение Николаю Тищенко за незаконную предвыборную агитацию.

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