Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"

KOLA пела песню "Злива". Фото: facebook.com/goloskrainy

28 марта на телеканале "1+1" состоялся 10-й эфир вокального шоу "Голос страны - 11". Стартовал следующий отборочный тур борьбы за звание сильнейшего вокалиста - нокауты.

В отличие от прошлых лет, в нокаутах появилось новое правило: тренер может отправить участника домой с любого стула, даже с первого. На помощь тренерам пришли звездные советники. Помощницей Monatik стала фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, а Олегу Виннику помогал музыкант и продюсер Иван Дорн. В следующем эфире к Наде Дорофеевой присоединится Alyona Alyona, а Тине Кароль будет помогать Дан Балан.

Команда Monatik.

Выпуск открыл Тема Паучек, который исполнил украинскую народную песню "Розпрягайте, хлопці, коней" в современной аранжировке. Он занял приоритетное кресло №1.

Дуэт Александра Беляка и Анны Гадомич поразил тренеров. Артисты исполнили композицию "Не уходи" Олега Собчука и Гайтаны.

Владимир Хоменко спел песню Pray певца Sam Smith.

Саша Таб исполнил трек Sun is Shining легендарного регги-певца Боба Марли.

KOLA пела песню "Ливень" артистов Джамалы, Андрея Хлывнюка и Дмитрия Шурова.

Из команды Олега Винника дальше прошли: Диляра Дидаркизы, Богдан Муха, Галина Куришко и Сергей Нейчев.

Галина Куришко исполнила песню Yuko "Галина гуляла".

Сергей Нейчев спел трек Giamaica певца Robertino Loreti.

Диляра Дидаркизы трогательно спела песню "Ноченька" Тины Кароль.

Богдан Муха поразил исполнением композиции "Танцы на стеклах" Макса Фадеева.

4 апреля вокальные нокауты состоятся в командах Кароль и Дорофеевой.

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"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.