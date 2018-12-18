Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты

Фото: пресс-служба

В день Святого Николая, среду 19 декабря, традиционно весь прямой эфир "Сніданку з 1+1" станет благотворительным марафоном. Команда утреннего шоу вместе с проектом "Здійсни мрію" призывают украинцев помочь собрать средства на осуществление мечты детей, которые сейчас борются за свою жизнь.

Праздничный выпуск вместе с Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир проведут ведущая ТСН Лидия Таран и ее дочь Василина. Начиная с 6:30 и до 9:30 они будут представлять эксклюзивные лоты, а торги продлятся целый день до 19:00 на странице "Сніданок" в Facebook. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую сумму и перечислит ее на счет благотворительного фонда "Ти не один".

Автор: пресс-служба Актер Павло Вишняков

Каждый желающий сможет побороться за личные встречи с участниками "Танців з зірками": Иракли Макацария составит компанию во время тест-драйва новой модели автомобиля Tesla, Павел Вишняков пригласит сняться в детективном сериале канала "2+2" - "Опер по вызову", а Денис Беринчик проведет для победителя персональную тренировку по боксу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая

Среди лотов также знакомство с мировым мотивационным спикером Ником Вуйчичем, урок экстремального вождения с путешественником и ведущим "Світ навиворіт" Дмитрием Комаровым, возможность оказаться за кулисами "Жіночого кварталу" и познакомиться с Еленой Кравец, а один из счастливчиков сможет получить сертификат на встречу с роботом Софией от венчурного инвестора Марка Гинзбурга.

Свои лоты также предоставят Владимир Зеленский, Дмитрий Шуров, MONATIK, Катя Осадчая, Влад Яма, Ольга Навроцкая, Камалия и другие.

Кроме того, зрители "Сніданку з 1+1" могут приобрести подарки, путешествия, и тем самым помочь детям из проекта "Здійсни мрію".

"Когда дети тяжело, или даже безнадежно, болеют, так важно их поддержать и дать им силу выдержать все испытания, - рассказывает куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран. - Все собранные во время марафона средства станут чьей-то искренней улыбкой, громким смехом и слезами радости. Хотя бы один день, наполненный счастьем и положительными эмоциями, может изменить всю жизнь ребенка, который верит в чудо".

Во время праздничного эфира студию "Сніданку з 1+1" посетит группа "Время и Стекло", а также певец Дмитрий Шуров с сыном Львом.

Проект "Здійсни мрію" был основан в 2016 году, основной целью которого было исполнение мечты тяжелобольных детей, что дает им внутренние силы бороться с недугом. В процессе реализации проекта выявилась негативная тенденция в угасании способности мечтать у украинских детей. В 2018 году команда провела социологическое исследование, организаторы проекта укоренились в своих наблюдениях и приняли решение расширить свою деятельность на всех детей Украины и совместно с благотворительностью проводить еще и просветительскую работу для привлечения внимания общественности к проблеме.