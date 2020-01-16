Книга вместо бюстгальтера: Дорофеева показала грудь и интеллект

Читает ли она бестселлер мотивационной бизнес-тренеры, или только использует для прикрытия груди - Дорофеева не уточнила Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева не прекращает смущать своих фанов. На этот раз солистка группы "Время и Стекло" показала себя во время загара, сидя на топчане, топлесс.

Фотографию Дорофеева опубликовала в своем Іnstagram.

Обнаженную грудь девушка прикрывает книгой Джен Синсеро "Ни сы".

"Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", - написала под фото певица.

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Читает ли она бестселлер мотивационной бизнес-тренеры, или только использует для прикрытия груди - Дорофеева не уточнила.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с отдыха. Снимок артистка опубликовала в Instagram-stories.