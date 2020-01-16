Дорофеева во время отдыха продемонстрировала сочные прелести

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с отдыха.

Снимок артистка опубликовала в Instagram-stories.

Автор: instagram.com/stories/nadyadorofeevа На снимке можно разглядеть подтянутую фигуру исполнительницы

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Дорофеева стоит спиной к камере. На фото можно разглядеть сочные подтянутые ягодицы звезды. Позирует девушка в черном раздельном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Savage Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Янв 2020 в 10:48 PST

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на отдыхе засветила пышные ягодицы в крошечном бикини. Она бесстыдно прогуливалась вдоль побережья и плескалась в волнах. Фото показали в Іnstagram. Ким выбрала светлый топ и узкое бикини, которое едва прикрывало ее прелести, что возмутило поклонников.