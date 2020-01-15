Без фотошопа: Кардашян тайно сняли на пляже в бикини

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на отдыхе засветила пышные ягодицы в крошечном бикини.
Она бесстыдно прогуливалась вдоль побережья и плескалась в волнах. Фото показали в Іnstagram.
Ким выбрала светлый топ и узкое бикини, которое едва прикрывало ее прелести, что возмутило поклонников.
Пользователи соцсети высказали мнение, что она знала о присутствии фотографов.
"Сама себе съемку заказала".
"С ней всегда ездят свои фотографы. Затем распространяют фото как журналисты".
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"Ким прямо муза поэта".
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Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде.
Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогера говорит, что теперь чувствует внутренние изменения.
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