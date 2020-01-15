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среда, 15 января 2020 13:54

Без фотошопа: Кардашян тайно сняли на пляже в бикини
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Бесстыдная Ким Кардашян показала пышные ягодицы на пляже в бикини без фотошопа
Фото: instagram
Бесстыдная Ким Кардашян показала пышные ягодицы на пляже в бикини без фотошопа
Бесстыдная Ким Кардашян показала пышные ягодицы на пляже в бикини без фотошопа
Бесстыдная Ким Кардашян показала пышные ягодицы на пляже в бикини без фотошопа
Бесстыдная Ким Кардашян показала пышные ягодицы на пляже в бикини без фотошопа

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на отдыхе засветила пышные ягодицы в крошечном бикини.

Она бесстыдно прогуливалась вдоль побережья и плескалась в волнах. Фото показали в Іnstagram.

Ким выбрала светлый топ и узкое бикини, которое едва прикрывало ее прелести, что возмутило поклонников.

Пользователи соцсети высказали мнение, что она знала о присутствии фотографов.

"Сама себе съемку заказала".

"С ней всегда ездят свои фотографы. Затем распространяют фото как журналисты".

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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

"Ким прямо муза поэта".

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Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде.

Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогера говорит, что теперь чувствует внутренние изменения.

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Дата
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