Клятвы и жгучие танцы: как прошла свадьба Тодоренко и Топалова

В сети появилось видео с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
На ролике девушка дает трогательную клятву любимому.
По словам Тодоренко, родные отговаривали ее от романа с Топаловым. Они считали, что у мужчины ужасный характер из-за плохой репутации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тодоренко показала первые фото со свадьбы
"Я удивлялась этим словам, ведь в тот момент ты казался таким идеальным. Я рада, что не ошиблась", - заявила Регина.
Девушка сравнила Влада с космосом и назвала его самым прекрасным и идеальным человеком в ее жизни.
"Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках своей любви. И поняла, что координаты моей любви находятся в тебе. Нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя, один все-таки есть, но я родила его от тебя" - говорила Тодоренко, намекая на общего сына.
Затем влюбленные обменялись кольцами и исполнили свадебный танец.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стало известно, почему свадебная церемония Регины Тодоренко и Влада Топалова была под угрозой срыва.
Комментарии