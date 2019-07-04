Клятвы и жгучие танцы: как прошла свадьба Тодоренко и Топалова

Фото: tsn.ua

В сети появилось видео с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

На ролике девушка дает трогательную клятву любимому.

По словам Тодоренко, родные отговаривали ее от романа с Топаловым. Они считали, что у мужчины ужасный характер из-за плохой репутации.

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"Я удивлялась этим словам, ведь в тот момент ты казался таким идеальным. Я рада, что не ошиблась", - заявила Регина.

Девушка сравнила Влада с космосом и назвала его самым прекрасным и идеальным человеком в ее жизни.

"Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках своей любви. И поняла, что координаты моей любви находятся в тебе. Нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя, один все-таки есть, но я родила его от тебя" - говорила Тодоренко, намекая на общего сына.

Затем влюбленные обменялись кольцами и исполнили свадебный танец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от reginaxnadya (@reginaxnadya) 4 Июл 2019 в 12:52 PDT

Стало известно, почему свадебная церемония Регины Тодоренко и Влада Топалова была под угрозой срыва.