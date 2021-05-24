Клипы украинской певицы используют для обучения в школах и вузах

Проект "Україна в піснях" артистки Navka - это 13 клипов на народные украинские песни. Его называют "генетическим сообщением" следующим поколением и используют для обучения в школах и университетах.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

"Проект Марины Тимофийчук (настоящее имя певицы, - Gazeta.ua) - это оригинальный художественный образ ревитализации глубинных смыслов нашей самобытной фольклорной традиции. Важным применением отдельных фрагментов проекта может стать их привлечения к интерактивным методикам обучения учеников на уроках украинской литературы или во время народоведческих внеклассных занятий. Песня "Засвіт встали козаченьки" - является блестящей иллюстрацией к образу жизни, быта, военной сноровки и ментальных императивов украинского казачества с органично вплетенными лирическими образами матери и любимой девушки", - отметил доктор филологических наук и профессор кафедры украинской фольклористики Львовского национального университета имени Ивана Франко Ярослав Герасим .

В сети педагоги рекомендуют видеоработы с проекта для подготовки к ВНО и изучения фольклора в вузах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни

"Как фольклористка и как преподаватель, которая готовит школьников к ВНО, я обязательно предлагаю детям ознакомиться не только с писаными в книге текстами песен, но и с музыкальными записями в аутентичном исполнении или в современных обработках. Очень хорошо дети воспринимают видеоклипы Навки "Засвіт встали козаченьки" (эта песня входит в программу ВНО) и" Ой не ходи Грицю" (сюжет этой баллады лежит в основе программного произведения Лины Костенко "Маруся Чурай")", - отметила кандидат филологических наук Ольга Харчишин.

Артистка 33-летняя Марина Тимофийчук, у которой сценическое имя Navka, в прошлом году представила проект "Україна в піснях". В него входят 13 клипов на песни, которые отсняли за 13 недель в разных уголках страны.