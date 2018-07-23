Клип Барских спровоцировал большой интерес к украинской комедии "Секс и ничего личного"

Макс Барських презентував кліп на новий трек Фото: прес-служба

"Певец года" Макс Барских презентовал клип на сингл "Полураздета".

Трек был написан специально для украинской романтической комедии о любви "Секс и ничего личного", став его официальным саундтреком. В прокат картина выйдет в следующем году в День всех влюбленных.

Поклонники артиста оставили сотни комментариев на его странице в Instagram о том, что уже планируют посмотреть фильм.

Автор: скриншот с соцсети

Автор: скриншот с соцсети Автор: скриншот с соцсети

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Спустя 24 часа клип собрал свои первые полтора миллиона просмотров, установив личный рекорд артиста среди всех предыдущих видеоработ. Трек "Полураздета" закрепился на первом месте в чартах iTunes Украина и Россия и попал в раздел "Лучшее за неделю".

В рамках четвертого фестивального дня ОМКФ состоялся специальный питчинг, на котором впервые был представлен проект откровенной украинской комедии о любви "Секс и ничего личного".