Клиника на Рублевке и люкс-палата: сколько стоит лечение Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк за время борьбы с последней стадией рака сменила 2 клиники.
Сейчас звезда пребывает в реабилитационном центре на Рублевке.
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48-летняя актриса находится под постоянным наблюдением врачей. Это стоит ее семье 100 тыс. рублей за сутки (примерно 40 тыс. грн).
Половина суммы - это плата на люкс-палату, а другая - дополнительные услуги.
В сети начали сомневаться в смертельной болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы страдает от последней стадии рака головного мозга. Поклонники "Моей прекрасной няни" уверены, что звезда разыгрывает спектакль.
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