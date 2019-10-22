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вторник, 22 октября 2019 12:15

Клиника на Рублевке и люкс-палата: сколько стоит лечение Заворотнюк

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Клиника на Рублевке и люкс-палата: сколько стоит лечение Заворотнюк
Заворотнюк находится в клинкие наРублевке. Фото: https://glavred.info

Российская актриса Анастасия Заворотнюк за время борьбы с последней стадией рака сменила 2 клиники.

Сейчас звезда пребывает в реабилитационном центре на Рублевке.

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48-летняя актриса находится под постоянным наблюдением врачей. Это стоит ее семье 100 тыс. рублей за сутки (примерно 40 тыс. грн).

Половина суммы - это плата на люкс-палату, а другая - дополнительные услуги.

В сети начали сомневаться в смертельной болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы страдает от последней стадии рака головного мозга. Поклонники "Моей прекрасной няни" уверены, что звезда разыгрывает спектакль.

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