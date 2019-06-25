Ким Кардашьян засветила фигуру без фотошопа

Фото: @redcarpetmood

Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян папарацци сфотографировали на пляже с семьей.

Снимки фигуры звезды без фотошопа оказались на фан-странице в Instagram.

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На отдых Ким надела крошечный черный купальник. Знаменитость была без макияжа. Звездная мама отдыхала на яхте с детьми.

38-летняя Ким Кардашьян украсила сразу 3 обложки августовского номера японского Vogue. Неординарными снимками знаменитость поделилась в Instagram.