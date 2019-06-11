Ким Кардашьян показала лицо четвертого ребенка

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала лицо ее четвертого ребенка. Фото мальчика по имени Псалм, которому исполнился 1 месяц, она опубликовала в Instagram.
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"Псалм Е", - подписала фото Кардашьян.
Таким образом она намекнула, что у сына есть второе имя. До этого в соцсети Ким открыла второе имя своей дочери 5-летней Норт - Ноэль.
10 мая суррогатная мать родила четвертого ребенка Ким Кардашьян и рэперу Канье Веста. У пары есть еще сын 3-летний Сэйнт, дочери 5-летняя Норт и Чикаго, 1 год.
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