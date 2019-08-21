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среда, 21 августа 2019 14:38

Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
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Ким Кардашьян увлеклась фотошопом
Фото: @kimkardashian
Ким Кардашьян увлеклась фотошопом
Ким Кардашьян увлеклась фотошопом
Ким Кардашьян увлеклась фотошопом
Ким Кардашьян увлеклась фотошопом

Американскую теле-диву и бизнесвумен Ким Кардашьян в сети поймали на неудачном фотошопе рекламного снимка.

Эпатажная звезда создала коллаборации с косметическим брендом младшей сестры Кайли Дженнер и поделилась кадрами с фотосессии в Instagram.

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На снимке Ким и Кайли стоят в анфас к камере в полный рост. На сестрах облегающие комбинезоны голубого и фиолетового цветов, которые подчеркивают аппетитные формы звезд.

Пользователи сети пришли в восторг от сексуальных снимков пока не увидели фотошоп. На одной ноге Ким заметили 6 пальцев.

"Почему у тебя 6 пальцев на ноге?", "сильно увлеклась фотошопом", "проверяй фото перед тем, как публиковать", "прекрасно отфотошопленная".

В Кардашьян есть специальный человек, который занимается обработкой снимков, публикуемых в профиле звезды с аудиторией в 146 млн.

Недавно бизнесвумен Ким Кардашьян украсила обложку глянца в корректирующее белье собственного бренда, который, вероятно, будет называться Solution Wear.

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