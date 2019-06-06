Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян оказалась дальней родственницей первого шотландского короля.
Генеалогические исследования провел журналист издания Daily Record.
Ким и все ее сестры являются прямыми потомками национального героя Роба МакГрегора, который во времена жизни был известен как Роб Рой. Также это родство делает ее родственницей бойца Конора МакГрегора и первого шотландского короля Кеннета I, правившего страной в 843-858-х.
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Их связь обнаружили благодаря дочери Кортни Кардашян Пенелопы, второе имя которого Скотленд.
"Я был уверен, что у них должны быть родственники в Шотландии. Но я не подозревал, что их генеалогическое древо уходит корнями так далеко в историю нашей страны. В принципе, Ким могла бы претендовать на трон", - признался журналист.
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