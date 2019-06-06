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четверг, 06 июня 2019 14:34

Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля

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Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля
Ким Кардашян и ее сестры - потомки шотландского короля. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян оказалась дальней родственницей первого шотландского короля.

Генеалогические исследования провел журналист издания Daily Record.

Ким и все ее сестры являются прямыми потомками национального героя Роба МакГрегора, который во времена жизни был известен как Роб Рой. Также это родство делает ее родственницей бойца Конора МакГрегора и первого шотландского короля Кеннета I, правившего страной в 843-858-х.

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Их связь обнаружили благодаря дочери Кортни Кардашян Пенелопы, второе имя которого Скотленд.

"Я был уверен, что у них должны быть родственники в Шотландии. Но я не подозревал, что их генеалогическое древо уходит корнями так далеко в историю нашей страны. В принципе, Ким могла бы претендовать на трон", - признался журналист.

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Still obsessing over my Met Gala glam!! Tap to shop my look ✨ @kkwbeauty Major shout out to @makeupbymario & @chrisappleton1 for the magic!

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Американская теледива и звезда реалити-шоу Ким Кардашян зарабатывает $1 млн за пост в Instagram.
Знаменитость собралась судиться с брендом одежды Missguided USA из-за использование ее фото без разрешения.

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06
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