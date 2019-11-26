Ким Кардашьян назвала причину, почему ее огорчает Instagram

Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде.
Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогерша говорит, что теперь чувствует внутренние изменения. Об этом она заявила в интервью журналу New York.
"Думаю, я стала немного более скромной. Не знаю, может это потому, что мой муж (Канье Уэст. - Gazeta.ua) говорил, что иногда излишняя сексуальность выходит за рамки, и ему от этого неудобно. Я слушаю и понимаю его. Однако он всегда дает мне свободу делать то, что я хочу. Но у меня вроде произошло пробуждение", - говорит она.
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Звезда призналась, что не может листать Instagram перед детьми, потому что в ленте постоянно появляется нагота "которой она сама способствовала".
"Думаю, что я развиваюсь. Не ощущаю необходимости делать тонны фотографий в бикини-стрингах. Не хочу проводить время в отпуске так, как раньше, когда я подъезжала к дому и думала: "Это фон для фото в Instagram". Теперь я просто говорю: давайте жить в реальном времени и наслаждаться этим. Если у нас получится фото, прекрасно".
Сейчас Кардашьян называет своим приоритетом семью, бизнес и получения юридического образования.
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Американская звезда Ким Кардашьян крестилась в Армении.
Американка армянского происхождения отправилась в духовный центр Армянской апостольнои церкви - Первопрестольный святой Эчмиадзин, сообщает "Сегодня"
Вместе с ней окрестили также и ее сестру Кортни. Ким также окрестила трех своих детей.
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