Ким Кардашьян назвала причину, почему ее огорчает Instagram

Американская звезда Ким Кардашьян хочет уменьшить количество обнаженного тела в своем Instagram. Фото: yaustal.com

Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде.

Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогерша говорит, что теперь чувствует внутренние изменения. Об этом она заявила в интервью журналу New York.

"Думаю, я стала немного более скромной. Не знаю, может это потому, что мой муж (Канье Уэст. - Gazeta.ua) говорил, что иногда излишняя сексуальность выходит за рамки, и ему от этого неудобно. Я слушаю и понимаю его. Однако он всегда дает мне свободу делать то, что я хочу. Но у меня вроде произошло пробуждение", - говорит она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Ноя 2019 в 7:15 PST

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Звезда призналась, что не может листать Instagram перед детьми, потому что в ленте постоянно появляется нагота "которой она сама способствовала".

"Думаю, что я развиваюсь. Не ощущаю необходимости делать тонны фотографий в бикини-стрингах. Не хочу проводить время в отпуске так, как раньше, когда я подъезжала к дому и думала: "Это фон для фото в Instagram". Теперь я просто говорю: давайте жить в реальном времени и наслаждаться этим. Если у нас получится фото, прекрасно".

Сейчас Кардашьян называет своим приоритетом семью, бизнес и получения юридического образования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 12 Ноя 2019 в 3:28 PST

Американская звезда Ким Кардашьян крестилась в Армении. Американка армянского происхождения отправилась в духовный центр Армянской апостольнои церкви - Первопрестольный святой Эчмиадзин, сообщает "Сегодня" Вместе с ней окрестили также и ее сестру Кортни. Ким также окрестила трех своих детей.