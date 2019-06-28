Ким Кардашьян критикуют за осквернение традиций Японии

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашян запустила новый бренд белья под названием Kimono.

После презентации коллекцию начали как хвалить, так и активно критиковать из-за названия марки в Instagram.

Много комментариев было аргументировали свою позицию оскорблением японцев, потому Кимоно - их национальный костюм. Это элегантный и утонченный одежду, которая закрывает почти все тело и не обжимает фигуру.

Автор: instagram.com/kimkardashian Хэштег используют в знак протеста против кампании белья Ким Кардашьян

Хейтер даже создали хэштег под названием #KimOhNo с фотографиями настоящих кимоно на протест.

Сторонники Ким начали защищать ее, объясняя выбор названия первыми буквами ее имени.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Июн 2019 в 6:00 PDT

Американская звезда реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян украсила сразу 3 обложки августовского номера японского Vogue. Неординарными снимками знаменитость поделилась в Instagram.