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четверг, 10 октября 2019 21:21

Ким Кардашьян крестилась в Армении

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Ким Кардашьян крестилась в Армении
Кардашьян приняла крещение. Фото: timeout.com

Американская звезда Ким Кардашьян крестилась в Армении.

Американка армянского происхождения отправилась в духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин, сообщает "Сегодня".

Вместе с ней окрестить также и ее сестра Кортни. Ким также окрестила трех своих детей.

Крестным отцом Кардашьян стал 27-летний диакон Наири Срапионян.

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"Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгина, а для ее сестры - Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились. О том, что обряд крещения проводить буду я и сам же стану крестным отцом, узнал за несколько часов. Я не волновался. Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта как в проведении обряда, так и в "отцовстве", - рассказал Наири Срапионян.

Американская теледива и бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян испугала фанатов диагнозом неизлечимой болезни. Об этом стало известно из тизера новой серии реалити-шоу "Семейство Кардашьян", опубликованном на YouTube.

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