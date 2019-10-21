Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики

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Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян празднует сегодня, 21 октября, свое 39-летие.

Звезда имеет 149 млн подписчиков в Instagram, собственное реалити-шоу продолжительностью более 10 лет, линию косметики, одежды и емодзи для соцсетей.

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Ким мать 4 детей и жена одного из самых богатых рэперов мира Канье Уэста.

По случаю дня рождения дивы, Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку архивных фото Кардашьян. На фотографиях Ким предстала совсем юной девушкой, без пластики лица, груди, ягодиц и других частей тела.

Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян испугала фанатов диагнозом неизлечимой болезни.