Кевина Спейси впервые после секс-скандала пригласили сняться в фильме

Спейси будет выполнять роль детектива. фото: instagram.com/kevinspacey

Американский актер 61-летний Кевин Спейси впервые после того, как его обвинили в секс-домогательствах, будет сниматься в кино. Его пригласили сыграть в фильме "Человек, который нарисовал Бога" режиссера Франка Неро.

Как сообщает Daily Mail, Спейси будет выполнять роль детектива, который расследует ложное дело о педофилии.

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Также в картине сыграют Ванесса Редгрейв (жена режиссера. - Gazeta.ua) и Неро. Режиссер отметил, что съемочная команда ждет завершения пандемии, чтобы продолжить работать над фильмом.

Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Известный по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место около 30 лет назад. Рэпп сообщил, что когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку и, выпив спиртного, хотел соблазнить. Но мальчику удалось сбежать. Сам Спейси признался в Twitter, что не помнит этой встречи, которая могла случиться 30 лет назад в состоянии опьянения. Он принес извинения за "неприемлемое нетрезвое поведение". Спейси также признал, что в своей жизни имел половые отношения и с мужчинами, и с женщинами, но сейчас решил выбрать для себя путь гомосексуала.