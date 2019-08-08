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четверг, 08 августа 2019 19:27

Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в коротких шортах
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Кейт Миддлтон засвеила стройные ноги во время соревнований
Фото: tsn.ua
Кейт Миддлтон засвеила стройные ноги во время соревнований
Кейт Миддлтон засвеила стройные ноги во время соревнований

Герцоги Кембриджские были вынуждены прервать отпуск ради старта парусной регаты.

Регата "Королевский кубок" у берегов острова Уайт, должна была состояться 9 августа, но из-за плохой погоды ее перенесли на день раньше.

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Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие не только в официальной части, но и в соревнованиях. Они стали шкиперами на 2 яхтах.

Для соревнований герцогиня выбрала тесные короткие шорты, которые подчеркивали ее стройные ноги.

Каждая лодка, участвующая в соревнованиях, представляет одну из восьми благотворительных организаций, которые поддерживают Кембриджи.

Победитель будет награжден Кубком короля, историческим трофеем, впервые представленным королем Георгом V в 1920 году.

Кейт Миддлтон поразила поклонников новым образом во время визита в организации Action on Addiction. Там помогают наркозависимым людям и их семьям.

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