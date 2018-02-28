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среда, 28 февраля 2018 15:55

Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28

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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри
Фото: Reuters
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри

Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе — пары приняли участие в форуме Royal Foundation.

Making a Difference Together ("Добьемся изменений совместными усилиями") — так звучала тема нынешней встречи, в рамках которой высокопоставленным гостям были представлены новые программы, запущенные фондом.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон весело обговаривали мероприятие вместе со своими вторыми половинками.

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Кейт Миддлтон и принцы давно являются патронами организации, а вот Меган Маркл примкнет к покровителям организации на официальном уровне после свадьбы с Гарри.

spletnik.ru
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