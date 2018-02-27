Беременная Кейт Миддлтон на каблуках наведалась к гинекологам

Фото: Reuters

Этим утром Кенсингтонский дворец объявил, что с сегодняшнего дня герцогиня Кэтрин стала королевским патроном еще двух организаций — Королевского колледжа акушеров и гинекологов и благотворительной организации Nursing Now. Знакомиться с работой которых супруга принца Уильяма начинает в эти минуты.

Кейт приехала в платье, пальто, не смотря на то, что в Лондоне мороз. Неизменными так же остались высокие каблуки герцогини.

Первой остановкой Кейт Миддлтон стал Королевский колледж акушерства и гинекологии, где высокопоставленной гостье рассказали о программах здравоохранения, задача которых — снизить смертность матерей и новорожденных во всем мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беременная Кейт Миддлтон в роскошном платье затмила голливудских див на вручении BAFTA

Там же Кейт примет участие в дискуссии по борьбе со стигмой в отношении здоровья женщин.

Позже Кейт отправится в больницу Святого Томаса. Там ей предстоит официально запустить программу "Уход медицинской сестры" и выступить с речью.