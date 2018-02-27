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вторник, 27 февраля 2018 16:07

Беременная Кейт Миддлтон на каблуках наведалась к гинекологам
10

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Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров
Фото: Reuters
Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров
Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров
Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров
Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров
Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров
Кейт Миддлтон стала патроном организации акушеров

Этим утром Кенсингтонский дворец объявил, что с сегодняшнего дня герцогиня Кэтрин стала королевским патроном еще двух организаций — Королевского колледжа акушеров и гинекологов и благотворительной организации Nursing Now. Знакомиться с работой которых супруга принца Уильяма начинает в эти минуты.

Кейт приехала в платье, пальто, не смотря на то, что в Лондоне мороз. Неизменными так же остались высокие каблуки герцогини.

Первой остановкой Кейт Миддлтон стал Королевский колледж акушерства и гинекологии, где высокопоставленной гостье рассказали о программах здравоохранения, задача которых — снизить смертность матерей и новорожденных во всем мире.

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Там же Кейт примет участие в дискуссии по борьбе со стигмой в отношении здоровья женщин.

Позже Кейт отправится в больницу Святого Томаса. Там ей предстоит официально запустить программу "Уход медицинской сестры" и выступить с речью.

spletnik.ru
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