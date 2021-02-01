Кейт Миддлтон удивила первым в истории британской монархии селфи

Кейт Мидлтон записала селфи. Фото: REUTERS

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала первое в истории высокопоставленных членов британской королевской семьи селфи.

Герцогиня сняла себя на видео во время прогулки по территории загородного дома Анмер-холла, пишет Daily Mail.

Видеообращение герцогини Кембриджской опубликовали на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. В кадре женщина была в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью $219.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уколы красоты": Кейт Миддлтон обвинили в использовании ботокса

Она призвала родителей заботиться о детях и о себе в связи с неделей психического здоровья.

"Хотя это неделю психического здоровья детей, никогда не помешает поговорить о благосостоянии родителей и их психическом здоровье. Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых заботимся", - сказала Кейт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

9 января герцогиня Кембриджская праздновала день рождения. Кейт Миддлтон - 39 лет. По этому случаю королевская семья поделилась несколькими фотографиями и трогательно поздравила ее. На официальной странице королевского дворца в Instagram уже опубликовали приветствие для Кэтрин.