Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с Днем рождения

9 января герцогиня Кембриджская празднует день рождения. Кейт Миддлтон исполняется 39 лет. По этому случаю королевская семья поделилась несколькими фотографиями и трогательно поздравила ее. На официальной странице королевского дворца в инстаграме уже опубликовали приветствие для очаровательной Кэтрин.
Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то в этом году не будет пышного празднования дня рождения герцогини. Зато, скорее всего, она проведет этот день в кругу родных людей.
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Не обошла вниманием такой праздник и королевская семья. Также особенным является фото, где жена принца Уильяма позирует рядом с королевой Елизаветой II на одном из событий, которое они вместе посетили.
"Желая герцогине Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!", написали в публикации.
Дочь Кейт Мидлтон Шарлотта в первый день в школе сказала, что ее мать беременна снова.
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