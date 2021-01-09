Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с Днем рождения

Жене принца Уильяма исполнилось 39 лет. Фото: Reuters

9 января герцогиня Кембриджская празднует день рождения. Кейт Миддлтон исполняется 39 лет. По этому случаю королевская семья поделилась несколькими фотографиями и трогательно поздравила ее. На официальной странице королевского дворца в инстаграме уже опубликовали приветствие для очаровательной Кэтрин.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то в этом году не будет пышного празднования дня рождения герцогини. Зато, скорее всего, она проведет этот день в кругу родных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как следует воспитывать ребенка - советы Пиппы Мидлтон

Не обошла вниманием такой праздник и королевская семья. Также особенным является фото, где жена принца Уильяма позирует рядом с королевой Елизаветой II на одном из событий, которое они вместе посетили.

"Желая герцогине Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!", написали в публикации.

Дочь Кейт Мидлтон Шарлотта в первый день в школе сказала, что ее мать беременна снова.