Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с Днем рождения

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1827
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 837
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3231
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2412
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4707
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
4
5
6
5
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
Участница &quot;Холостяка&quot; соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
Участница "Холостяка" соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
С бокалом шампанского на пляже. Каменских показала фигуру в купальнике
С бокалом шампанского на пляже. Каменских показала фигуру в купальнике
Видео
Все видео
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 252
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7425
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 279
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5400
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 702
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 14:46

Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с Днем рождения

  Комментировать
Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с Днем рождения
Жене принца Уильяма исполнилось 39 лет. Фото: Reuters

9 января герцогиня Кембриджская празднует день рождения. Кейт Миддлтон исполняется 39 лет. По этому случаю королевская семья поделилась несколькими фотографиями и трогательно поздравила ее. На официальной странице королевского дворца в инстаграме уже опубликовали приветствие для очаровательной Кэтрин.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то в этом году не будет пышного празднования дня рождения герцогини. Зато, скорее всего, она проведет этот день в кругу родных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как следует воспитывать ребенка - советы Пиппы Мидлтон

Не обошла вниманием такой праздник и королевская семья. Также особенным является фото, где жена принца Уильяма позирует рядом с королевой Елизаветой II на одном из событий, которое они вместе посетили.

"Желая герцогине Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!", написали в публикации.

Дочь Кейт Мидлтон Шарлотта в первый день в школе сказала, что ее мать беременна снова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с Днем рождения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Первый современный цирк придумал военный кавалерист

В кинотеатре сгорели дети

Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы

Вышел в свет первый iPhone

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 21162
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 10422
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице Просмотров: 8910
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 8460
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7893
Знаменитости
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
4
 Просмотров: 2349
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
4
 Просмотров: 4014
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
5
 1 Просмотров: 2160
Участница "Холостяка" соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
Участница "Холостяка" соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
6
 Просмотров: 3799
С бокалом шампанского на пляже. Каменских показала фигуру в купальнике
С бокалом шампанского на пляже. Каменских показала фигуру в купальнике
5
 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
7
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
1
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
1
МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
Голосов: 42228
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть