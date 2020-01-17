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пятница, 17 января 2020 18:17

КАZKA показала роскошные формы в купальнике

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Вокалистка украинской группы КАZKA Александра Зарицкая отдыхает сейчас на острове Шри-Ланка.

Фотографией и видео певица поделилась в Instagram.

Автор: instagram.com/kazka.band
 

Девушка выглядит довольной своим отдыхом. Делится с фолловерами, которые собираются посетить этот остров, собственными открытиями.

"Топ-3 мест, которые надо посетить на Шри-Ланке: 1. Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация - садитесь в авто или тук-тук и езжайте как дальше от цивилизации)) Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay. 2. Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. 3. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое силы - Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не едьте во всем известны и самые популярные города типа Weligama Или Merissa beach. если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку - езжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными мы, они все расскажут и покажут вам. Местные очень вкусно готовят ", - подписала фото девушка.

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Александра одета в сдельный купальник терракотового цвета, обтягивающий роскошную фигуру.

"Пышная красота!", "Такая счастливая", "Мое сердце остановилось", "Тяжко славная!", "Неземная", - написали поклонники.

Группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. Его, как рассказали музыканты, посвятили внезапной, но бурной как стихия любви. Музыканты представили новый хит с альбома - песню "Случай?".

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17
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