KAZKA и Kadebostany сняли клип

Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню "BABY, I'M OK". Фото: instagram.com/kadebostany_official

Украинская певица KAZKA вместе со швейцарской группой Kadebostany анонсировали выход своей работы.

Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню BABY, I'M OK.

Артисты делятся трогательными фото и видео, где Гийом и Саша проводят время вместе. Kadebostany станет специальным гостем на большом сольном концерте KAZKA 4 марта в киевском Дворце спорта. Артисты представят совместный трек и споют несколько известных треков швейцарской группы. Съемки клипа на песню BABY, I'M OK проходили в турецкой столице.

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На видео слышно акапельное пение Саши, исполняющей свою известную песню "Плакала". Вместе с Гийомом, лидером группы Kadebostany, они позируют со слезами на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, are you ok? 🙃 @kadebostany_official Публикация от KAZKA (@kazka.band) 11 Фев 2020 в 4:44 PST

Группа KAZKA представила новый трек "Пісню сміливих дівчат". Это первый сингл из нового альбома NIRVANA. Его релиз запланирован на сентябрь. Авторы песни - Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин. Они создали и известные хиты группы "Плакала" и "Свята". "Пісня сміливих дівчат" - это женский манифест, ода GIRL POWER. Призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - написала в Instagram солистка Александра Зарицкая.