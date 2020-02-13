KAZKA и Kadebostany сняли клип

 
Ексклюзивы
1/5
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 72
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1188
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1728
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3897
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3033
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7902
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2124
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Фото
Все фото
5
9
6
6
4
Крутой и еще круче фото Дуэйна &quot;Скалы&quot; Джонсона с человеком-великаном стало мемом
Крутой и еще круче фото Дуэйна "Скалы" Джонсона с человеком-великаном стало мемом
Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
Сексуальный живот и мини-шорты: 51-летняя Энистон продемонстрировала идеальное тело
Сексуальный живот и мини-шорты: 51-летняя Энистон продемонстрировала идеальное тело
Бирманские рубины и 750 бриллиантов - какими украшениями хвастались на &quot;Оскаре-2020&quot;
Бирманские рубины и 750 бриллиантов - какими украшениями хвастались на "Оскаре-2020"
Йоханссон засветила &quot;хищную&quot; татуировку на вечеринке &quot;Оскара&quot;
Йоханссон засветила "хищную" татуировку на вечеринке "Оскара"
Видео
Все видео
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Одиозная Повалий выпустила клип на украиноязычную песню
Одиозная Повалий выпустила клип на украиноязычную песню
Макс Барских снял клип за $180 тыс.
Макс Барских снял клип за $180 тыс.
KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню
KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню
Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1098
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1773
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 90
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
четверг, 13 февраля 2020 17:22

KAZKA и Kadebostany сняли клип

  Комментировать
KAZKA и Kadebostany сняли клип
Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню "BABY, I'M OK". Фото: instagram.com/kadebostany_official

Украинская певица KAZKA вместе со швейцарской группой Kadebostany анонсировали выход своей работы.

Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню BABY, I'M OK.

Артисты делятся трогательными фото и видео, где Гийом и Саша проводят время вместе. Kadebostany станет специальным гостем на большом сольном концерте KAZKA 4 марта в киевском Дворце спорта. Артисты представят совместный трек и споют несколько известных треков швейцарской группы. Съемки клипа на песню BABY, I'M OK проходили в турецкой столице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

DRAMA Act 1 out in March 2020 featuring @kazka.band @irinarimes @fangthegreat9 @celia.whynot

Публикация от KADEBOSTANY REPUBLIC (@kadebostany_official)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выглядишь жирной": солистку группы KAZKA раскритиковали за пышные формы в бикини

На видео слышно акапельное пение Саши, исполняющей свою известную песню "Плакала". Вместе с Гийомом, лидером группы Kadebostany, они позируют со слезами на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Baby, are you ok? 🙃 @kadebostany_official

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Группа KAZKA представила новый трек "Пісню сміливих дівчат". Это первый сингл из нового альбома NIRVANA. Его релиз запланирован на сентябрь.

Авторы песни - Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин. Они создали и известные хиты группы "Плакала" и "Свята".

"Пісня сміливих дівчат" - это женский манифест, ода GIRL POWER. Призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - написала в Instagram солистка Александра Зарицкая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «KAZKA и Kadebostany сняли клип». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Коллина потерял волосы в 24 года

Открыли главную базу исследований в Антарктиде

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

Серийный насильник впервые напал на женщину

Юлия Тимошенко попала за решетку

Арестовали перевербованнную шпионку

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об "изделии №2"

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 2 Просмотров: 34803
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 30474
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 24111
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 18315
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15949
Знаменитости
Певица Камалия получила подарок ко дню Валентина от полиции
Певица Камалия получила подарок ко дню Валентина от полиции Просмотров: 18
Укравтодор способствовал тому, что Леся Никитюк стала певицей
Укравтодор способствовал тому, что Леся Никитюк стала певицей Просмотров: 117
Похудевшая на 45 кг певица Адель выгуляла новый спортивный костюм
Похудевшая на 45 кг певица Адель выгуляла новый спортивный костюм Просмотров: 1080
Крутой и еще круче фото Дуэйна "Скалы" Джонсона с человеком-великаном стало мемом
Крутой и еще круче фото Дуэйна "Скалы" Джонсона с человеком-великаном стало мемом
5
 Просмотров: 3204
Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
9
 Просмотров: 3636
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 39650
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua