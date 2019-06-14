KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома

"Пісня сміливих дівчат" - это женский манифест, ода GIRL POWER. Фото: Instagram

Группа KAZKA представила новый трек "Пісню сміливих дівчат". Это первый сингл из нового альбома NIRVANA. Его релиз запланирован на сентябрь.

Авторы песни - Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин. Они создали и известные хиты группы "Плакала" и "Свята".

"Пісня сміливих дівчат" - это женский манифест, ода GIRL POWER. Призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - написала в Instagram солистка Александра Зарицкая.

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Незадолго до выхода сингла участники коллектива вместе с благотворительным фондом Tabletochki предложили фанатам первыми услышать песню, пожертвовав любую сумму в помощь онкобольным детям. Имена всех благотворителей вошли в видеоролик, посвященный премьере трека.

Мадонна выпустила 14-й альбом Madame X. Пластинку записывала в Португалии, некоторые песни заявленные испанском и португальском языках.