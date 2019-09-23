Катя Осадчая показала семейное фото с отцом

Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает принимать поздравления по поводу своего дня рождения, которое прошло 12 сентября.
На этот раз 36-летняя звезда опубликовала в Instagram редкое фото с отцом, Александром Владимировичем.
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Отец поздравил дочь с днем рождения и подарил имениннице большой букет цветов.
"Цветы и подарки продолжаются. Спасибо, папа", - подписала семейный снимок телеведущая.
Александр Осадчий - генеральный директор ГП ПО "Киевприбор". Не так давно и сам отец Осадчей отметил день рождения - ему исполнилось 72 года.
Недавно телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила день рождения. Утро началось с сюрпризов - мужчина знаменитости Юрий Горбунов устроил настоящий праздник с шариками и тортом.
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