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пятница, 28 июня 2019 13:35

Катя Осадчая откровенно рассказала о личной жизни

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Катя Осадчая откровенно рассказала о личной жизни
Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго скрывали свой роман. Но после рождения сына Ивана, рассказали, что поженились. Фото - Kolobok.ua

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая украсила обложку июньского номера журнала Cosmopolitan и дала откровенное интервью.

В беседе с журналистами издания знаменитость призналась, как ее покорил муж Юрий Горбунов.

"Я бы не смогла жить с человеком жестким. Есть мужчины-самодуры, у которых должно быть только так и никак иначе. А почему? Потому что он так сказал. К счастью, Юра совсем не такой", - говорит телеведущая.

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По словам Осадчей, ее в будущем муже подкупили качества семьянина, необходимые для создания счастливых и гармоничных отношений в семье.

"Я увидела, что у Юры есть огромный набор качеств - заботливость, семейственность, любовь к детям, - которые будут укреплять брак. И это меня "подкупило", - призналась Катя.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго скрывали свой роман, но после рождения сына, рассказали, что поженились. Их отношения зародились на проекте "Голос страны", где вместе работали. Сейчас звездные супруги воспитывают 2-летнего сына Ивана. У Осадчей это второй ребенок, имеет сына Илююью от предыдущего брака. У Горбунова детей не было.

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