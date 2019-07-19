Катя Осадча засветила стройную фигуру в откровенном бикини

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала стройную фигуру в соблазнительном купальнике.
Знаменитость отдыхает с семьей в Одессе и постит с отдыха фото в Instagram.
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На снимке Осадчая выходит из моря в черном бикини. Волосы звезды собраны в пучок, на лице солнцезащитные очки.
"Может, и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, что происходит вокруг. Уже делайте что-то. А между тем, позади половина лета", - подписала публикацию телеведущая.
Пользователи сети засыпали звезду комментариями.
"Хорошее фото", "Крутой купальник", "Роскошная фигура", "Прекрасно выглядите", "У этой красавицы двое детей и такая стройная фигура", - пишут они.
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Недавно украинская телеведущая Екатерина Осадчая украсила обложку июньского номера журнала Cosmopolitan и дала откровенное интервью.
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