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пятница, 31 января 2020 17:22

Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком

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Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
Катя Чили.і. Фото: аnswiki.org

Одна из участниц нынешнего нацотбора на "Евровидение-2020" Katya Chilly заинтриговала фанатов конкурсной песней.

Видео с ее началом женщина выложила в Instagram.

На записи певица пронзительно кричит в течение 14 секунд. В сети этот кусок трека уже успели сравнить с песней "1944" победительницы "Евровидения-2016" Джамалы. Кроме того поклонники придумали конкурс, согласно которому участник спеть дольше, чем Катя - то есть кричать дольше 14 секунд.

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С 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов. Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов.

Переглянути цей допис в Instagram

@katyachilly ексклюзивно для @stbua представила початок своєї конкурсної пісні для Нацвідбору на #Євробачення-2020. ⠀ Ми настільки вражені, що оголошуємо КОНКУРС #СпівайЯкKatyaChilly: 1. Опублікуй сторіс, в якому співаєш довше, ніж Катя, тобто не менше 14 секунд. 2. Відмічай @stbua та став хештег #СпівайЯкKatyaChilly в коментарях під цим постом 3. Підписка на нас та відкритий профіль - обов'язково! 4. А вже в понеділок (3.02) ми оберемо переможця та подаруємо йому квиток на 2 персони на перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому виступатиме Katya Chilly. ⠀ Нехай удача буде на твоїй стороні😅 #СТБ #МожливоВсе #eurovision

Допис, поширений Телеканал СТБ (@stbua)

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Дата
01
февраля

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