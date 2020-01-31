Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком

Катя Чили.і. Фото: аnswiki.org

Одна из участниц нынешнего нацотбора на "Евровидение-2020" Katya Chilly заинтриговала фанатов конкурсной песней.

Видео с ее началом женщина выложила в Instagram.

На записи певица пронзительно кричит в течение 14 секунд. В сети этот кусок трека уже успели сравнить с песней "1944" победительницы "Евровидения-2016" Джамалы. Кроме того поклонники придумали конкурс, согласно которому участник спеть дольше, чем Катя - то есть кричать дольше 14 секунд.

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С 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов. Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов.