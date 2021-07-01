Кароль соблазнительно раздевалась и танцевала на роликах в новом клипе

Артистка 36-летняя Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво". В видеоработе звезда устроила эротические танцы в лифте.
О премьере клипа певица сообщила в Instagram.
"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что такой ее выбор", - отметила она.
Кароль в лифте постепенно раздевалась и осталась в прозрачном боди. Исполнительница сексуально изгибалась и танцевала на роликах.
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Хореографом-постановщиком видеоработы выступила Марина Кущева.
Певица Тина Кароль ошеломила фанатов смелым роликом. Звезда позировала с королевским питоном на обнаженном теле. Таким образом артистка анонсировала выход клипа на песню "Красиво". В комментариях пользователи сети поделились впечатлениями от необычного ролика.
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