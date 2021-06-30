Кароль позировала с питоном на голом теле

Тина Кароль ошеломила позированием с питоном на голом теле. Фото: скриншот с видео

Певица 36-летняя Тина Кароль ошеломила фанатов смелым роликом. Звезда позировала с королевским питоном на обнаженном теле.

Опубликовала провокационное видео в Instagram. Таким образом артистка анонсировала выход клипа на песню "Красиво".

В комментариях пользователи сети поделились впечатлениями от необычного ролика.

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"Богиня и змея", "Как теперь дышать?", "Я так боюсь змей. Смотрю и мурашки побежали по телу", "Я бы побыл змеей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Артистка 36-летняя Тина Кароль поразила поклонников очередной порцией сексуальных фотографий. В смелой фотосессии предстала в полупрозрачном платье. Певица соблазнительно выгибалась на полу, щеголяя сочными формами.