Карди Би, Ники Минаж и Кардашьян: самые сексуальные образы звезд на Хэллоуин 2019-го

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Традиционно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, но многие знаменитости начали празднование на прошлых выходных.

Мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых сексуальных костюмов звезд на Хэллоуин.

Селебритис перевоплощались в героев культовых фильмов, диснеевских персонажей и в образы коллег по цеху.

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Американская дива и бизнесвумен Кортни Кардашьян на одну ночь стала певицей Арианой Гранде, а реперка Ники Минаж перевоплотилась в возлюбленную Джокера, Харли Квинн.

"От классической сексуальной медсестры до знаменитостей в образах других знаменитостей, представляем рейтинг самых сексуальных Хэллоуинских костюмов 2019 года", - сообщило издание Maxim.

Американская звезда реалити-шоу 22-летняя Кайли Дженнер показала костюм своей 1,5-летней дочери Сторми к Хэллоуину. Фотографиями девочки знаменитость поделилась в Instagram.