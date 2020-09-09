Кардашьян закрывает реалити-шоу после 14 лет на ТВ

Последний, 21-й сезон шоу выйдет в эфир в начале 2021 года. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская звезда и модель 39-летняя Ким Кардашьян-Вест объявила о закрытии реалити-шоу о ее семье "Семейство Кардашьян".

Об этом она сообщила в соцсетях.

"С тяжелым сердцем мы, как семья, приняли трудное решение попрощаться с шоу", - написала Ким на своей странице в Instagram.

Последний, 21-й сезон шоу выйдет в эфир в начале 2021 года.

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Премьера сериала состоялась в октябре 2007-го. Шоу было посвящено личной и профессиональной жизни смешанной семьи Кардашьян-Дженнер и сосредоточено в основном на отношениях между сестрами: Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также их сводными сестрами Кендалл и Кайли Дженнер. Проект стал одним из самых продолжительных реалити-шоу в истории американского телевидения.