Канделаки опровергла слухи о романе с Милевским

Канделаки не заводит романы на один раз. ФОТО: Life.ru

Продюсер российского канала "Матч ТВ" Тина Канделаки потролилы в сети, когда Артем Милевский признался в романе с известной телеведущей.

Тина публиковала на своей странице философский пост на тему создания семьи, чем вызвала восторг своих поклонников.

"Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема." Секс в большом городе "не только про американок, а про большую часть наших общих знакомых. Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку это лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви ", - написала Канделаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский вспомнил о сексе с Канделаки

Тина Канделаки раскритиковала Саакашвили и телеканал "Рустави-2" за брань в адрес Путина.