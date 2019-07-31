Канделаки опровергла слухи о романе с Милевским

Продюсер российского канала "Матч ТВ" Тина Канделаки потролилы в сети, когда Артем Милевский признался в романе с известной телеведущей.
Тина публиковала на своей странице философский пост на тему создания семьи, чем вызвала восторг своих поклонников.
"Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема." Секс в большом городе "не только про американок, а про большую часть наших общих знакомых. Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку это лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви ", - написала Канделаки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский вспомнил о сексе с Канделаки
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Парадоксально, но факт: если бы я не была замужем, я не представляю себе, как бы я вообще могла выйти замуж в теперешних условиях. ⠀ Современная романтика инфантилизма не близка мне настолько, что я не готова угадывать мужские желания и играть в качели чужого настроения. Может, возраст, а может, характер) ⠀ Я не готова зависеть от мужчины, потакая его капризам в обмен на эфемерное, по сути, благополучие. Если вы элемент его жизни, то смена вас на кого-то более свежего и нового или новую — вопрос времени. ⠀ Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. "Секс в большом городе" не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых. ⠀ Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку это лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви. Так что не ждите в современном мире, что кто-то вас сделает счастливым. Никто вас спасать не будет. ⠀ Счастливым можно стать только самостоятельно, и тогда есть шанс сделать счастливым кого-то ещё)
Тина Канделаки раскритиковала Саакашвили и телеканал "Рустави-2" за брань в адрес Путина.
Комментарии