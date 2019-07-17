Каминг-аут: звезды, которые признались в нетрадиционной сексуальной ориентации

Существует выражение - "сердцу не прикажешь", ведь мы не выбираем, кого нам любить. Мировые звезды не исключение. Им совсем не чужды чувства и эмоции, тем более к представителям их пола. И хотя мы живем в обществе, которое постепенно привыкает к ЛГБТ, этих людей продолжают обсуждать и осуждать из-за их популярности.

Gazeta.ua создала подборку звезд, которые изменили ориентацию после гетеросексуальных отношений.

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1. В 1983 году сэр Элтон Джон познакомился с будущей женой Ренатой Блауэл, когда та работала звукоинженером и записывала альбом. Через год певец предложил девушке руку и сердце. Пара отгуляла свадьбу, а через 4 года музыкант сделал каминг-аут и вступил в отношения с режиссером Дэвидом Фернишем. Несмотря на кратковременные отношения с экс-супругой, Элтон продолжает отзываться о ней с теплом и уважением.

Автор: 24smi.org Элтон Джон живет в счастливом браке с Дэвидом Фернишем

2. Романтические отношения Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона зародились во время съемок фильма "Сумерки". Затем актрису "поймали" на измене парню с режиссером "Белоснежки" Рупертом Сандерсом. Актер болезненно переживал разрыв с любимой, которая разбила ему сердце. Но даже после этого был готов простить девушку.

Вскоре Кристен призналась в бисексуальности. Актриса была в отношениях с дизайнером спецэффектов Алишой Каргайл, французской певицей Сохо и моделью Стеллой Максвелл.

Автор: www.kinopoisk.ru Кристен Стюарт призналась в бисексуальности

3. Кара Делевинь встречалась с художником Тайроном Вудом. Позже девушка выбрала участника группы "One Direction" Гарри Стайлза. Вскоре звезда заявила, что она лесбиянка. Недолго знаменитость встречалась с актрисой Мишель Родригес. После этого звезда находилась в отношениях с певицей Энни Кларк. Сейчас у Кары страстный роман с актрисой Эшли Бенсон, на которой девушка собирается жениться.

Автор: beztabu.net Кара Делевинь собирается замуж за свою девушку Эшли Бенсон

4. Когда певец Рики Мартин заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориетацию, это стало шоком для многих женщин. Певец все время был замечен в компании моделей, актрис и певиц. И даже находился в отношениях из мексиканской ведущей Ребеккой де Альба долгих 14 лет. Но в 2010 году Рики опубликовал официальное сообщение, в котором признался в своей гомосексуальности. Сейчас Мартин находится в браке с сирийским художником Джваном Йосефом. Мужчины воспитывают троих детей: сыновей Маттео и Валентино и дочь Люсию.

Автор: 24smi.org Рики Мартин 14 лет встречался с девушкой, а после сделал каминг-аут

Недавно американская модель plus-size Тесс Холлидей, которая весит 150 кг, рассекретила свою сексуальную ориентацию.