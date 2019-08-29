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четверг, 29 августа 2019 08:58

Каменских рассказала о своей главной страсти в жизни

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  NK. Фото: Instagram
NK. Фото: Instagram

Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам о своей главной страсти-музыке.

"У каждого есть своя страсть. Для меня - это музыка", - написала певица.

На снимке девушка предстала в ярком образе: в джинсовой куртке, с массивной цепью на шее и с длинной заплетенной косой. На фото она выглядит очень свежей и отдохнувшей.

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Дата
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