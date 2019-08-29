Каменских рассказала о своей главной страсти в жизни

Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам о своей главной страсти-музыке.
"У каждого есть своя страсть. Для меня - это музыка", - написала певица.
На снимке девушка предстала в ярком образе: в джинсовой куртке, с массивной цепью на шее и с длинной заплетенной косой. На фото она выглядит очень свежей и отдохнувшей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У каждого есть своя страсть. Для меня — это музыка 🎵 Делитесь в комментариях, есть ли у вас любимое дело или хобби! Возможно, вы также как и я любите музыку? Тогда не пропустите музыкальные новинки от @laysukraine и наполняйте это лето 🎵 🎧 🎶 ! А еще вас ждут крутые музыкальные призы! 😍🤩 #МузикаСмакуєКращеЗLays
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
Комментарии