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четверг, 15 апреля 2021 17:42

Каменских призналась, что перенесла Covid-19 и теперь страдает от панических атак

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Каменских призналась, что перенесла Covid-19 и теперь страдает от панических атак
Каменских периодически переживает страшные эмоции. Когда они возвращаются, певица начинает терять самоконтроль.

Украинская исполнительница Настя Каменских рассказала, что у нее была коронавирусная болезнь. Казалось бы, недуг остался в прошлом, но певица периодически испытывает внезапные приступы сильного страха.

"Их невозможно контролировать", - говорит она.

В видео, опубликованном на YouTube-канале Каменских, есть эпизод, когда исполнительницу без каких-либо причин накрыла паническая атака в ресторане.

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"Я никому не рассказывала, что переболела "короной". Как врач сказал, такие последствия. Я рассчитывала, что это не повторится. Но, как видите, меня просто разорвало на куски. Эмоции начали бить, вываливаться наружу," - описала свое состояние Каменских.

Ранее Настя Каменских поразила поклонников архивными фото. Звезда показала, как выглядела до похудения.

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