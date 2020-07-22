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среда, 22 июля 2020 13:23

Каменских поразила аппетитной фигурой в купальнике

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Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию. В последнее время Каменских активно публикует фото и видео, в которых щеголяет шикарной фигурой, а также дает советы своим поклонницам по уходу за собой.

Автор: Instagram
  Посмотрев на публикации Насти, становится понятно, что карантин никак не сказался на ее фигуре - певица в прекрасной спортивной форме.
Посмотрев на публикации Насти, становится понятно, что карантин никак не сказался на ее фигуре - певица в прекрасной спортивной форме.

И вот в таком откровенном образе Каменских решила встретить утро среды. На фотографии певица позирует в раздельном купальнике у бассейна.

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При взгляде на публикации Насти становится понятно, что карантин никак не сказался на ее фигуре - певица в прекрасной спортивной форме.

Певица Настя Каменских не останавливается на достигнутой идеальной фигуре. Более того - мотивирует своих подписчиц на уход за собой и своим телом. Артистка опубликовала пост в своем Instagram, в котором подчеркнула важность занятий спортом и любви к себе.

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