Каменских поразила аппетитной фигурой в купальнике

Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию. В последнее время Каменских активно публикует фото и видео, в которых щеголяет шикарной фигурой, а также дает советы своим поклонницам по уходу за собой.

Автор: Instagram Посмотрев на публикации Насти, становится понятно, что карантин никак не сказался на ее фигуре - певица в прекрасной спортивной форме.

И вот в таком откровенном образе Каменских решила встретить утро среды. На фотографии певица позирует в раздельном купальнике у бассейна.

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При взгляде на публикации Насти становится понятно, что карантин никак не сказался на ее фигуре - певица в прекрасной спортивной форме.

Певица Настя Каменских не останавливается на достигнутой идеальной фигуре. Более того - мотивирует своих подписчиц на уход за собой и своим телом. Артистка опубликовала пост в своем Instagram, в котором подчеркнула важность занятий спортом и любви к себе.