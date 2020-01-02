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четверг, 02 января 2020 11:47

Каменских показала рекордное декольте в очаровательных новогодних образах

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Певица Настя Каменских привитла поклонников с новым годом и показала очаровательные платья с глубоким декольте.

Фотографии Настя опубликовала в Instagram.

Автор: @kamenskux
  Настя Каменских показала очаровательные платья и поздравила всех с новым годом
Настя Каменских показала очаровательные платья и поздравила всех с новым годом

На одном из снимков певица позирует в комбинированной платье. Белый верх - пышные рукава и глубокое декольте. Сияющая бронзой длинная юбка с высокой талией подчеркивает изгиб тела Насти. Волосы певицы собраны в высокий пучок, а на лице макияж с акцентом на красную помаду.

Каменских поздравила всех с новым годом.

"Поздравляю всех с Новым Годом! 2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь. Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! Пусть в новом 2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви!" - подписала Настя фотографию.

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На другой фото Каменских позирует в откровенном бархатном платье темно-бордового цвета.

Автор: @kamenskux
  Настя Каменских показала очаровательные платья и поздравила всех с новым годом
Настя Каменских показала очаровательные платья и поздравила всех с новым годом

"Ну что? Как вы встретили 2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год. Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни. Согласны?", - говорится в подписи ко снимку.

Украинская певица Настя Каменских вызывала восхищение болельщиков ярким образом в стиле главной героини фильма "5 элемент", роль которой исполняла Милла Йовович.

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