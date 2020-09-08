Каменских показала подтянутую фигуру с интересного ракурса

Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка 35-летняя Настя Каменских, также известная как NK, публикует провокационные фотографии в Instagram.

Певица позировала в белом раздельном купальнике, щеголяя стройной и подтянутой фигурой. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы звезды распущены.

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"Наслаждаюсь теплом в начале сентября", - подписала Каменских фотографию.

Певица 35-летняя Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, представила страстный клип на песню A Huevo. Видео опубликовала на своем Youtube-канале. О премьере звезда сообщила в Instagram.