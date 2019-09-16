Каменских показала фото без макияжа

Певица Настя Каменских показала черно-белое фото, на котором она позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере без макияжа.

Под фото Настя пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается во время гастролей.

Автор: instagram.com/kamenskux Певица Настя Каменских пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается во время гастролей

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"Гастроли ... это всегда так тяжело. Без нормального режима, в бесконечном стрессе для организма, без человеческой кровати и по "лучших" дорогах. Но когда видишь ваши глаза на концертах, забывается все на свете и остаются только приятные воспоминания!", - написала звезда в Instagram.

"Мало таких красивых", "Желаем тебе уже дочь!! Хочется увидеть тебя мамочкой!!!","Секси", "Рожай уже детей", - написали певице в комментариях.

Настя Каменских рассказала поклонникам о своей главной страсти - музыке.