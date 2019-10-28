Каменских похвасталась стройной фигурой на мексиканском пляже

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит мексиканские каникулы.
32-летняя артистка опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на Карибском море - в мексиканском городе Канкун.
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Фотографом был собственный муж артистки, рэпер и продюсер Потап.
Каменских позирует в коротких джинсовых шортах, черной футболке и высоких ковбойских сапогах. На одном из кадров появился и сам Потап.
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Кроме того, певица похвасталась стройной фигурой в стильном лимонном купальнике, наглядно опровергнув слухи о своей беременности.
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Украинская певица Настя Каменских, которая с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, продолжает радовать фанатов яркими моментами из отпуска.
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