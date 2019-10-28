Каменских похвасталась стройной фигурой на мексиканском пляже

Каменских отдыхает вместе с Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит мексиканские каникулы.

32-летняя артистка опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на Карибском море - в мексиканском городе Канкун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante

Фотографом был собственный муж артистки, рэпер и продюсер Потап.

Каменских позирует в коротких джинсовых шортах, черной футболке и высоких ковбойских сапогах. На одном из кадров появился и сам Потап.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Жов 2019 р. о 6:12 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Жов 2019 р. о 6:18 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Жов 2019 р. о 6:12 PDT

Кроме того, певица похвасталась стройной фигурой в стильном лимонном купальнике, наглядно опровергнув слухи о своей беременности.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 26 Жов 2019 р. о 1:21 PDT

Украинская певица Настя Каменских, которая с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, продолжает радовать фанатов яркими моментами из отпуска.