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понедельник, 28 октября 2019 07:48

Каменских похвасталась стройной фигурой на мексиканском пляже

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Каменских похвасталась стройной фигурой на мексиканском пляже
Каменских отдыхает вместе с Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит мексиканские каникулы.

32-летняя артистка опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на Карибском море - в мексиканском городе Канкун.

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Фотографом был собственный муж артистки, рэпер и продюсер Потап.

Каменских позирует в коротких джинсовых шортах, черной футболке и высоких ковбойских сапогах. На одном из кадров появился и сам Потап.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Кроме того, певица похвасталась стройной фигурой в стильном лимонном купальнике, наглядно опровергнув слухи о своей беременности.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских, которая с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, продолжает радовать фанатов яркими моментами из отпуска.

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октября

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