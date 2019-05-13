"Какой позор" - Наталью Могилевскую осудили за голую попу

Наталья Могилевская на отдыхе в Египте. Фото: @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская удивила подписчиков видео, на котором засветила упругие ягодицы.

Ролик 43-летняя знаменитость сняла на отдыхе в Египте.

Певица позирует на балконе номера в черной комбинации.

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"В любом возрасте можно прекрасно выглядеть. Главное - желание и труд. Я смогла похудеть только после того, как полюбила свои недостатки", - подписала пост Могилевская.

Фолловеры знаменитости неоднозначно отреагировали на откровенное видео:

"Мир сошёл с ума. Тыкать задницей в экран для девушек лёгкого поведения", "ягодицы показывают только те, кому больше похвастаться нечем", "показывать красивую попу не стыдно. Вы шикарная", "Наташа, вам за 40, какой позор".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 10 Май 2019 в 6:34 PDT

Недавно стало известно, что Наталья Могилевская планирует сменить профессию. Женщина решила попробовать себя в педагогике.