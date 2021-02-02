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вторник, 02 февраля 2021 23:47

Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
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41-летняя Кортни Кардашьян два дня подряд радовала поклонников "горячими" образами
Фото: Instagram.com
41-летняя Кортни Кардашьян два дня подряд радовала поклонников "горячими" образами
41-летняя Кортни Кардашьян два дня подряд радовала поклонников "горячими" образами
40-летняя Ким Кардашьян поделилась соблазнительными фотографиями
40-летняя Ким Кардашьян поделилась соблазнительными фотографиями

Похоже карантин и новогодние праздники не испортили фигуры известных звезд. Ведь с начала февраля они наперебой демонстрируют свои прелести в купальниках и откровенных нарядах. Не исключение и знаменитые сестры Кардашьян. Свои фото известные сестры публикуют в Instagram.

Gazeta.ua собрала новые фотографии реалити-див, на которых они позируют в бикини.

Самая старшая из сестер 41-летняя Кортни два дня подряд радовала поклонников "горячими" образами. Сначала позировала в красном минибикини, что подчеркнул все ее прелести. А на следующий день светская львица появилась в черном купальнике и бейсболке, продемонстрировав стройную фигуру.

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40-летняя Ким Кардашьян также поделилась соблазнительными снимками. Звезда, не стесняясь, позировала в пикантной позе в коричневом бикини. Образ дополнила банданой в тон купальника.

Самая молодая 36-летняя Хлои нежилась под солнцем в серебристом бикини, что подчеркнул ее пышные формы. Также младшая сестра позировала в розовом купальнике среди ярко голубой лагуны.

Поклонники звезд каждый раз выражают восторг от новых фотографий всех трех сестер.

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото, на которых продемонстрировала пышные формы. Откровенные фотографии в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.

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