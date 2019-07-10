"Как русалка" - Maruv показала тело в раздельном купальнике

Украинская певица Maruv порадовала фанатов новым загадочным фото.
На нем звезда лежит на песчаном пляже в купальнике по пояс в воде.
"Красивая и несравнимая"," Как всегда лучшая", "Мир созрел видеть Марув в раздельном купальнике", "Как русалка", "Подумал, новая презентация модели из Украины для VIXEN", - пишут поклонники под фото в Instagram.
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В аэропроту "Борисполь" ограбили певицу MARUV. Она возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт.
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