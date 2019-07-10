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среда, 10 июля 2019 10:33

"Как русалка" - Maruv показала тело в раздельном купальнике

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&quot;Как русалка&quot; - Maruv показала тело в раздельном купальнике
Обычно певица фотографируется в закрытых купальниках. ФОТО: clutch.ua

Украинская певица Maruv порадовала фанатов новым загадочным фото.

На нем звезда лежит на песчаном пляже в купальнике по пояс в воде.

"Красивая и несравнимая"," Как всегда лучшая", "Мир созрел видеть Марув в раздельном купальнике", "Как русалка", "Подумал, новая презентация модели из Украины для VIXEN", - пишут поклонники под фото в Instagram.

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I charged up and ready to rock again

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

В аэропроту "Борисполь" ограбили певицу MARUV. Она возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт.

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