"Как русалка" - Maruv показала тело в раздельном купальнике

Обычно певица фотографируется в закрытых купальниках. ФОТО: clutch.ua

Украинская певица Maruv порадовала фанатов новым загадочным фото.

На нем звезда лежит на песчаном пляже в купальнике по пояс в воде.

"Красивая и несравнимая"," Как всегда лучшая", "Мир созрел видеть Марув в раздельном купальнике", "Как русалка", "Подумал, новая презентация модели из Украины для VIXEN", - пишут поклонники под фото в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram I charged up and ready to rock again Публикация от MARUV (@maruvofficial) 9 Июл 2019 в 2:29 PDT

В аэропроту "Борисполь" ограбили певицу MARUV. Она возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт.