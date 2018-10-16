Как манекен: в сети прокомментировали новую фотосессию Виктории Бекхэм

Фото: vogue.com.au.

Виктория Бекхэм недавно отпраздновала 10-летие своего бренда одежды показом на Неделе Моды в Лондоне, а не традиционно в Нью-Йорке.

Певица снялась в фотосессии для Vogue Australia.

Виктория воспитывает 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 12-летнего Круза и 7-ми летнюю Харпер. В интервью сказала, что бренд - это ее пятый ребенок.

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"То, что мы получили за 10-ть лет, гораздо больше, чем я мечтала. Я чувствую, что занималась этим всю жизнь", - говорит звезда.

"Я была поп-звезда, которая превратилась в модного дизайнера и не хотела делать вещи, как все другие. Возможно потому, что я была немного наивна и не боялась испытаний на моем пути", - говорит певица и дизайнер.

"До сих пор знаю цену пенни", - убеждает Виктория - были хорошие моменты за эту историю, получала награды, хорошие продажи, для меня достичь успеха это одно, а изобрести что-то совершенно разные вещи. Я всегда работаю, сфокусирована на следующей цели".

В сети не все одобрили фотосессию Бекхэм, некоторые назвал певицу манекеном и разозлились на журнал.

Виктория создала свой лейбл в сентябре 2008 года, а в 2011-м он вырос в показ на Нью-Йорк фэшн-вик и Виктория создала лейбл по более низкий цене.