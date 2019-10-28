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понедельник, 28 октября 2019 22:46

Кайли Дженнер одела маленькую дочь в копию своего платья с Met Gala
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Сторми Вебстер родилась 1 февраля 2018 года
Фото: Instagram
Сторми Вебстер родилась 1 февраля 2018 года
Сторми Вебстер родилась 1 февраля 2018 года
В начале октября Кайли и Трэвис Скотт объявили о паузе в отношениях

Американская звезда реалити-шоу 22-летняя Кайли Дженнер показала костюм своей 1,5-летней дочери Сторми к Хэллоуину. Фотографиями девочки знаменитость поделилась в Instagram.

Для костюма Кайли выбрала свой образ на благотворительном вечере Metropolitan Museum, который прошел в мае в этом году. Тогда она надела полупрозрачное лиловое платье от Versace с фиолетовым пером. Под ним было бежевое боди. Волосы покрасила в фиолетовый цвет.

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Чтобы полностью воссоздать образ, Сторми надели пепельный парик с длинными выпрямленным волосам. В руки дали серебристый клатч.

Автор: REX
  В начале октября Кайли и Трэвис Скотт объявили о паузе в отношениях
В начале октября Кайли и Трэвис Скотт объявили о паузе в отношениях

"Мой ребенок. Я не могу этого выдержать", - подписала серию снимков Кайли Дженнер.

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My baby!!!!!!!! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 i cant handle this!!!!

Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)

Недавно Кайли Дженнер, которую признали самой богатой девушкой планеты, рассталась с бойфрендом и отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом. Пара решила взять паузу в отношениях.

Daily Mail
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